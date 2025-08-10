Live from the Missouri State Fair, Scott Faughn is joined by Governor Mike Kehoe and State Fair Director Jason Moore
This Week in Missouri Politics – August 10, 2025
