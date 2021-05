Here are the Senate conferees for FY 2022 budget negotiations

With a balanced state budget due at the end of the week, President Pro Tem Dave Schatz has named the Senate members heading to conference.

The upper chamber passed its version of the FY 2022 budget last week, passing the $34 billion package after an evening of debate. The House and Senate will go to conference — with each chamber sending three Republicans and two Democrats — to hammer out the differences between both proposals.

Here are the Senate members appointed for this week’s negotiations.

HB 2

Sen. Dan Hegeman

Sen. Lincoln Hough

Sen. Bill Eigel

Sen. Lauren Arthur

Sen. Barbara Washington

HB 3

Sen. Dan Hegeman

Sen. Lincoln Hough

Sen. Denny Hoskins

Sen. Lauren Arthur

Sen. Karla May

HB 4

Sen. Dan Hegeman

Sen. Lincoln Hough

Sen. Jeanie Riddle

Sen. Lauren Arthur

Sen. Greg Razer

HB 5

Sen. Dan Hegeman

Sen. Lincoln Hough

Sen. Denny Hoskins

Sen. Lauren Arthur

Sen. Brian Williams

HB 6

Sen. Dan Hegeman

Sen. Lincoln Hough

Sen. Sandy Crawford

Sen. Lauren Arthur

Sen. Barbara Washington

HB 7

Sen. Dan Hegeman

Sen. Lincoln Hough

Sen. Mike Cierpiot

Sen. Lauren Arthur

Sen. Barbara Washington

HB 8

Sen. Dan Hegeman

Sen. Lincoln Hough

Sen. Tony Luetkemeyer

Sen. Lauren Arthur

Sen. Karla May

HB 9

Sen. Dan Hegeman

Sen. Lincoln Hough

Sen. Karla Eslinger

Sen. Lauren Arthur

Sen. Barbara Washington

HB 10

Sen. Dan Hegeman

Sen. Lincoln Hough

Sen. Denny Hoskins

Sen. Lauren Arthur

Sen. Barbara Washington

HB 11

Sen. Dan Hegeman

Sen. Lincoln Hough

Sen. Tony Luetkemeyer

Sen. Barbara Washington

Sen. Karla May

HB 12

Sen. Dan Hegeman

Sen. Lincoln Hough

Sen. Justin Brown

Sen. John Rizzo

Sen. Lauren Arthur

HB 15

Sen. Dan Hegeman

Sen. Lincoln Hough

Sen. Sandy Crawford

Sen. Lauren Arthur

Sen. Brian Williams