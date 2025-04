2026 State Senate Races: April Quarterly Reports

Competitive General Elections

#1 SD 30 Senator Lincoln Hough is term-limited.

PRIMARY: LEAN STINNETT

GENERAL: LEAN REPUBLICAN

Rep. Melanie Stinnett

Cash on Hand: $50,777.55

Heart of SGF PAC

Cash on Hand: $6,342.00

TOTAL CASH ON HAND: $57,119.55

Rep. Crystal Quade

Cash on Hand: $3,607.91

CRYSTAL PAC

Cash on Hand: $13,719.87

TOTAL CASH ON HAND: $17,327.78

Rep. Betsy Fogle

Cash on Hand: $64,446.14

Forward PAC

Cash on Hand: $11,961.67

TOTAL CASH ON HAND: $76,407.81

#2 SD 8 Senator Mike Cierpiot is term limited.

GENERAL: LEAN REPUBLICAN

Rep. Keri Ingle

Cash on Hand: $69,304.76

KERI PAC

Cash on Hand: $26,902.00

TOTAL CASH ON HAND: $96,206.76

Former Rep. Dan Stacy

Cash on Hand: $4,798.48

TOTAL CASH ON HAND: $4,798.48

Speaker Jon Patterson

Cash on Hand: $262,866.32

Missouri Alliance PAC

Cash on Hand: $1,139,614.56

TOTAL CASH ON HAND: $1,402,480.88

#3 SD 34 Senator Tony Luetkemeyer is term limited.

GENERAL: LIKELY REPUBLICAN

Rep. Brenda Shields

Cash on Hand: $93,538.76

Lewis and Clark Leadership PAC

Cash on Hand: $18,709.00

TOTAL CASH ON HAND: $112,247.76

Rep. Sean Pouche

Cash on Hand: $20,689.93

TOTAL CASH ON HAND: $20,689.93

Kansas City Councilman Nathan Willett

Cash on Hand: $10,006.43

NextGen North PAC

Cash on Hand: $29,865.85

TOTAL CASH ON HAND: $39,872.28

Incumbents Facing Potential Primaries

SD 32 Sen. Jill Carter is seeking re-election

GENERAL: SAFE REPUBLICAN PRIMARY: LIKELY CARTER

Sen. Jill Carter

Cash on Hand: $31,955.43

Missouri Heritage PAC

Cash on Hand: $20,140.38

TOTAL CASH ON HAND: $52,095.81

Rep. Ben Baker

Cash on Hand: $73,474.09

MO Values PAC

Cash on Hand: 20,262.33

TOTAL CASH ON HAND: $93.736.42

Open Democrat Safe Primary

#5 SD 4 Sen. Karla May is term limited.

GENERAL: SAFE DEMOCRAT PRIMARY: TOSS UP

Blaine Folsom

Cash on Hand: $ N/A

TOTAL CASH ON HAND: $ N/A

Peter Merideth

Cash on Hand: $22,017.65

TOTAL CASH ON HAND: $22,017.65

Rep. Steve Butz

Cash on Hand: $104,911.85

Butz STL PAC

Cash on Hand: $31,886.81

TOTAL CASH ON HAND: $136,798.66

Gina Mitten

Cash on Hand: $47,259.26

TOTAL CASH ON HAND: $47,259.26

Michele Kratky

Cash on Hand: $1,193.59

TOTAL CASH ON HAND: $1,193.59

#6 SD 14 Sen. Brian Williams is term limited.

GENERAL: SAFE DEMOCRAT PRIMARY: LEAN PROUDIE

Joe Palm

Cash on Hand: $0.00

TOTAL CASH ON HAND: $0.00

Shaunte Duncan

Cash on Hand: $14,241.89

TOTAL CASH ON HAND: $14,241.89

Rep. Raychel Proudie

Cash on Hand: $6,820.86

PROUD PAC

Cash on Hand: N/A

TOTAL CASH ON HAND: $6,820.86

Open Republicans Safe Primary

#1 SD 22 Sen. Mary Elizabeth Coleman is retiring

GENERAL: SAFE REPUBLICAN PRIMARY: LEAN CASTEEL

Rep. David Casteel

Cash on Hand: $29,315.16

Casteel PAC

Cash on Hand: $9,604.26

TOTAL CASH ON HAND: $38,919.42

Rep. Renee Reuter

Cash on Hand: $2,918.59

TOTAL CASH ON HAND: $2,918.59

Rep. Ken Waller

Cash on Hand: $47,532.91

Building JeffCo Together

Cash on Hand: $26,623.41 ($21,004.41 from Schwadron’s PAC)

TOTAL CASH ON HAND: $74,156.32

#2 SD 16 Senator Justin Brown is term limited.

GENERAL: SAFE REPUBLICAN PRIMARY: TOSS UP

Joseph Steelman

Cash on Hand: $38,260.65

Steel Resolve PAC

Cash on Hand: N/A

TOTAL CASH ON HAND: $38,260.65

Rep. Bill Hardwick

Cash on Hand: $150,217.58

Missouri Enterprise Fund

Cash on Hand: $37,299.00

TOTAL CASH ON HAND: $187,516.58

Rep. Don Mayhew

Cash on Hand: $37,346.36

TOTAL CASH ON HAND: $37,346.36

Rep. Hannah Kelley

Cash on Hand: $50,224.02

Accountability PAC

Cash on Hand: $6,244.17

TOTAL CASH ON HAND: $56,468.19

Rep. Jeff Knight

Cash on Hand: $78,518.80

JAK PAC

Cash on Hand:$42,121.13

TOTAL CASH ON HAND: $120,639.93

#3 SD 6 Senator Mike Bernskoetter is term limited.

GENERAL: SAFE REPUBLICAN PRIMARY: TOSS UP

Ike Skelton

Cash on Hand:$ N/A

TOTAL CASH ON HAND: $ N/A

Former Rep. Lisa Thomas

Cash on Hand: $42,142

TOTAL CASH ON HAND: $42,142

Rep. Rudy Veit

Cash on Hand: $61,256.34

TOTAL CASH ON HAND: $61,256.34

Councilman Derrick Spicer

Cash on Hand: $38,096.92

Spicer for Senate PAC

Cash on Hand: $1,595.00

TOTAL CASH ON HAND: $39,691.92

#4 SD 18 Senator Cindy O’Laughlin is term limited.

GENERAL: SAFE REPUBLICAN PRIMARY: LEAN GRAFF

Sarah Graff

Cash on Hand: N/A

Rural Missouri Values

Cash on Hand: N/A

TOTAL CASH ON HAND: $N/A

Rep. Greg Sharpe

Cash on Hand: $16,049.64

TOTAL CASH ON HAND: $16,049.64

#5 SD 28 Senator Sandy Crawford is term limited.

GENERAL: SAFE REPUBLICAN PRIMARY: LIKELY POLLITT

Rep. Brad Pollitt

Cash on Hand: $64,136.84

Rocker P Brand PAC

Cash on Hand: $29,292.85

TOTAL CASH ON HAND: $93,429.69

Dr. Sam Alexander

Cash on Hand: $20,000.00

TOTAL CASH ON HAND: $20,000.00