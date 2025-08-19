Scott Faughn is joined by Missouri Times Editor Jake Kroesen and political strategist Erin Schrimpf to discuss Missouri Attorney General Andrew Bailey’s departure to work in President Trump’s Federal Bureau of Investigation.
TWMP Daily – August 19, 2025
