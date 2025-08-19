 Press "Enter" to skip to content

TWMP Daily – August 19, 2025

By The Missouri Times on August 19, 2025

Scott Faughn is joined by Missouri Times Editor Jake Kroesen and political strategist Erin Schrimpf to discuss Missouri Attorney General Andrew Bailey’s departure to work in President Trump’s  Federal Bureau of Investigation.

